Juventus, che flop Alcaraz: non sarà riscattato e al massimo si tenterà nuovo prestito

Impiegato fin qui solo per 192 minuti suddivisi in sei presenze, il centrocampista Carlos Alcaraz sta recitando un ruolo da attore non protagonista nella Juventus. Arrivato a fine gennaio dal Southampton con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, il giocatore argentino potrebbe trovare spazio nel prossimo derby della Mole. Ma a prescindere dal rendimento da qui a fine stagione, è praticamente scontato che non verrà riscattato dalla società bianconero una volta concluso il campionato.

Sebastian Lopez, agente del centrocampista Carlos Alcaraz, ha rilasciato una intervista ai taccuini di 'TuttoJuve.com' per parlare del momento che sta attraversando il suo assistito. Il calciatore argentino s'è trasferito a gennaio dal Southampton alla Juventus a titolo temporaneo: "Si è infortunato proprio quando aveva iniziato a trovare continuità, la lesione muscolare non succedeva da due anni e mezzo. Questo gli ha tolto minutaggio. E ora che si è ben ripreso, sta aggiungendo di nuovo minuti nelle gambe con lo scopo di guadagnare un posto in squadra e aiutare, come già dicevo, a raggiungere gli obiettivi prefissati. La Juventus è un club molto serio, di tradizione, e con una grande tifoseria. Non hanno esitato nel momento in cui siamo stati contattati e hanno fatto progressi costanti. Quest'ultimo aspetto è stato determinante".

Ci sono novità riguardanti il riscatto e di cosa accadrà a fine stagione? C’è già stato qualche passo avanti oppure è ancora tutto bloccato?

"Non ho ancora notizie sul futuro di Charly, la Juve è impegnata a terminare bene la stagione e a raggiungere i suoi traguardi. Questo sarà un argomento da trattare prossimamente".

Se la Juve riuscisse a negoziare un nuovo prestito, magari ancora per un anno, quale sarebbe la vostra reazione? Sareste felici?

"Sarà sempre felice, è molto orgoglioso dell'interesse del club e del progetto di cui fa parte".