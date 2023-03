Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Miretti trequartista

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus ha diramato la propria formazione titolare per la sfida contro la Sampdoria. Davanti ci sono gli uomini contati per Massimiliano Allegri, con Miretti che va in appoggio a Vlahovic.

Juventus (3-5-1-1)

Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic.

Allenatore: Allegri

Sampdoria (3-4-2-1)

Turk; Amione, Gunter, Nuytinck; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic, Leris; Gabbiadini.

Allenatore: Stankovic