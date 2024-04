L'Atalanta va ko a Cagliari! Ancora una rimonta nel finale per gli uomini di Ranieri

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, sul campo della Fiorentina, ne arriva un'altra anche in campionato per l'Atalanta.

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, sul campo della Fiorentina, ne arriva un'altra anche in campionato per l'Atalanta. Gli orobici cadono sul campo del Cagliari, nonostante il vantaggio iniziale firmato da Scamacca. Sul finale del primo tempo i sardi trovano il pareggio con Augello e nel finale, all'88', è Viola a far esplodere l'Unipol Domus realizzando il 2-1 definitivo. Tre punti fondamentali per gli uomini di Ranieri nella corsa-salvezza.

L'Atalanta passa dopo meno di un quarto d'ora sul campo del Cagliari. Al 13' Koopmeiners imbuca per Lookman, l'attaccante riceve sulla fascia e mette il pallone in area. Gianluca Scamacca, con un delizioso tocco sotto supera Scuffet dopo aver bruciato Dossena. L'Atalanta continua a fare la partita e concede poco e il Cagliari non riesce a rendersi pericoloso, ma Tommaso Augello trova il pareggio a pochi minuti dallo scadere del primo tempo. Si tratta del primo gol in maglia rossoblù per Augello, bravo a seguire l'azione di Shomurodov e sfruttare l'assist dell'attaccante per battere Carnesecchi con il sinistro da dentro l'area.

Il secondo tempo prosegue sulla falsariga del primo, anche se il Cagliari comincia a prendere più campo e in generale si fa preferire. Per quasi tutta la ripresa l'1-1 resiste, ma a due minuti dal 90' Nicolas Viola fa esplodere l'Unipol Domus: cross dalla destra di Luvumbo, il capitano rossoblù svetta di testa e punisce l'Atalanta forse oltre i propri demeriti. E' l'ultima emozione della partita, il Cagliari conquista tre punti importantissimi, l'Atalanta perde la seconda partita di fila.