L’Udinese risponde al Verona: 1-1 al termine del primo tempo

Squadra al riposo alla Dacia Arena. Udinese e Verona chiudono il primo tempo sul punteggio di 1-1. Neanche tre minuti sul cronometro e gli scaligeri passano in vantaggio. Brutto pallone perso da Beto sulla trequarti difensiva che innesca Lazovic. L’esterno gialloblu calcia in porta trovando sulla strada Becao: il difensore bianconero colpisce di testa con il pallone che si impenna e scavalca Silvestri.

La reazione friulana non tarda ad arrivare con un pallone a rimorchio di Ehizibue per Success ma Montipò respinge con un gran riflesso. Udinese pericolosa al 20’ con una conclusione dal limite di Arslan respinta ancora molto bene da Montipò. E’ il preludio al pari friulano con Beto che difende il pallone da Hien e serve all’indietro Samardzic, abile a piazzare il pallone sul palo dove Montipò non può arrivare. Alla mezz’ora occasione clamorosa per Bijol che, sugli sviluppi di un corner, calcia da posizione ravvicinata mettendo incredibilmente sul fondo.