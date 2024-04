La Fiorentina pensa solo alle Coppe: a Salerno out mezza squadra titolare, i convocati

In vista della gara a Salerno contro la squadra di Colantuono ecco i convocati della Fiorentina

In vista della gara a Salerno contro la squadra di Colantuono ecco i convocati della Fiorentina con out Nzola, Gonzalez, Bonaventura, Beltran e Belotti. Nzola rimane fuori per la terza gara consecutiva per problemi personali, gli altri devono recuperare. Assente anche Comuzzo, alle prese con la febbre. Dentro tre Primavera.

Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano

Difensori: Biagetti, Biraghi, Dodo, Faraoni, Kayode, M. Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Castrovilli, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur.

Attaccanti: Ikoné, Kouame, Sottil, Caprini, Sene.