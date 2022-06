La verità di Sabatini sull'addio alla Salernitana: "Figlio di un equivoco su Coulibaly"

Musica e parole di Walter Sabatini, fresco di divorzio con la Salernitana a causa di una lite con il presidente Danilo Iervolino.

"È una triste fine per un’avventura che ci ha fatto esplodere di gioia. È stata imbrattata una tela del Caravaggio, ma non è certo qualche schizzo di fango sulla tela che può sminuire un’opera d’arte". Musica e parole di Walter Sabatini, fresco di divorzio con la Salernitana a causa di una lite con il presidente Danilo Iervolino. L'ormai ex direttore sportivo granata torna sulla vicenda e racconta la verità sulla separazione in un'intervista al Corriere della Sera:

"È tutto figlio di un equivoco. Nel caso di Coulibaly, assurto agli onori delle cronache, rifarei cento volte tutto. Ho solo cercato di difendere un patrimonio della Salernitana, messo a repentaglio da una clausola secondo cui il ragazzo poteva liberarsi a 20mila euro in B e a 1,7 milioni in A: un accordo che ovviamente non avevo fatto io. Il presidente — perfettamente al corrente di tutto, come l’ad Milan — mi ha dato mandato di risolvere la questione perché non voleva assolutamente perdere il giocatore, e io mi sono limitato a trasferirgli le richieste degli agenti. Stava a lui decidere se accettarle o se perdere Coulibaly. In passato, sul tema delle commissioni ho fatto battaglie di principio, nobilissime ma alla fine anche dannose".