Lazio inguardabile, Reina di più: il Bologna demolisce Sarri 3-0

Al Dall'Ara il Bologna a sorpresa strapazza 3-0 la Lazio di Sarri nel lunch match della settima giornata di campionato. Incredibile uno-due dei padroni di casa che nel giro di 3 minuti mettono la gara in discesa. Al 14' arriva la rete dell'1-0 di Barrow, l'attaccante servito in profondità controlla e dal limite dell'area fa partire un destro che si insacca sotto il sette. Al 17' il raddoppio dei rossoblù: da corner Theate, sul secondo palo, colpisce di testa indisturbato e beffa Reina che non esce e resta fermo tra i pali. Al 68' il Bologna approfitta di un altro errore di Reina e dilaga segnando il 3-0: conclusione non irresistibile di Hickey, ma il portiere si fa passare la palla tra le mani. Al 77' la Lazio resta anche in dieci: qualche parola di troppo all'arbitro di Acerbi dopo un giallo, Massa non ci sta e lo manda con netto anticipo sotto la doccia.