Lazio, Sarri nei guai: squadra in ritiro e Lotito infuriato

Il Tempo oggi in edicola fa il punto sulla crisi della Lazio che ha perso 4-1 contro l'Hellas Verona. Il giornale parla di un Claudio Lotito totalmente infuriato e di una squadra in ritiro da ieri sera. Un ordine del presidente biancoceleste in vista delle gare contro Fiorentina e Atalanta. La società si aspetta una reazione immediata dopo l'ennesima brutta figura e anche Maurizio Sarri ieri ha usato parole dure nei confronti dei suoi giocatori. "Bisogna mettere in dubbio se siamo o no una grande squadra".