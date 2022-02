Marani: "Dopo due pareggi il Napoli non ha un avversario comodo"

"Aggiorniamo i numeri: nelle ultime sei partite, il Milan ha vinte due volte, l’Inter e l’Atalanta appena una".

Nel suo articolo di fondo su Tuttosport, Matteo Marani ha parlato della lotta scudetto, soffermandosi sulle possibilità della Juventus: "Poche settimane fa, per sfuggire alle domande assillanti, Max Allegri aveva detto che lo scudetto della Juve passava da un impensabile fallimento di tutte le squadre davanti. Aggiorniamo i numeri: nelle ultime sei partite, il Milan ha vinte due volte, l’Inter e l’Atalanta appena una. Il Napoli arriva da due pareggi consecutivi, e stasera ha la Lazio, non proprio un avversario comodo. La Juventus ha chiuso il 2021 a 12 punti dalla vetta, ma ora sono 7 (...). La speranza in più del momento, diciamo l’impossibile che renderebbe la rimonta del 2015 roba da dilettanti, passa inevitabilmente dai piedi di Dusan Vlahovic (...). Il serbo può segnare di testa, con il tiro da lontano, in contropiede come ha fatto spesso, nei primi secondi come a Villarreal così come all’ultimo istante, quando gli altri calano. Ha un’unione tutta sua di potenza e tecnica, di forza e qualità. Se il prototipo del centravanti moderno ha un volto, oggi è quello di DV7, acronimo che richiama quello del ben più famoso e più grande CR7".