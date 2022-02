Mazzarri vola, dietro solo alla Juve nel 2022: Cagliari a pari punti col Napoli

I rossoblù, reduci dal pareggio interno col Napoli di lunedì scorso, sono in striscia positiva da 5 partite.

Momento d'oro per il Cagliari di Walter Mazzarri, che dopo Bergamo vince in trasferta anche contro il Torino. I rossoblù, reduci dal pareggio interno col Napoli di lunedì scorso, sono in striscia positiva da 5 partite. Nella classifica del girone di ritorno sono alla pari di Napoli e Milan con 15 punti, a solo una lunghezza dalla Juventus, capolista del 2022.