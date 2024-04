Milan, entra nel vivo la ricerca del tecnico che sostituirà Pioli: due nomi in pole

Difficoltà nell'arrivare a Julen Lopetegui per via dell'inserimento fortissimo del West Ham, con lo spagnolo che resta comunque il primo nome

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gerry Cardinale è a Milano e stasera assisterà a San Siro al derby contro l'Inter, ma prima della partita il programma della sua giornata prevede diversi incontri importanti: secondo quanto appreso da MilanNews.it, questa mattina il numero uno di RedBird ha avuto un incontro istituzionale con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per questioni di rapporti, ma l'opzione principale per lo stadio resta San Donato (dove è partito l'iter per l'accordo di programma).

Summit per il nuovo allenatore a breve: a fine stagione l'addio di Pioli

Successivamente, Cardinale ha fatto il punto con la dirigenza di via Aldo Rossi in merito al futuro della panchina del Milan visto che a fine stagione ci sarà l'addio di Stefano Pioli. I nomi che vengono accostati al Diavolo sono sempre tanti e ovviamente l'ultima parola spetterà al proprietario rossonero.

Detto delle difficoltà nell'arrivare a Julen Lopetegui per via dell'inserimento fortissimo del West Ham, con lo spagnolo che resta comunque il primo nome nelle idee attuali dei dirigenti rossoneri, un altro tecnico che ha possibilità di arrivare a Milanello è il portoghese Paulo Fonseca: in società piace, ma non è l'unico profilo sul tavolo. E la variabile Zlatan Ibrahimovic potrebbe sparigliare le carte. Lo svedese, infatti, secondo il quotidiano vorrebbe portare un top della panchina in rossonero per rilanciare il Milan.