Milan in ansia per Ibra, domani gli esami: salterà almeno 2 partite

Quando tornerà in campo Zlatan Ibrahimovic? Il centravanti svedese che s'è infortunato ieri durante Juventus-Milan, sfida vinta 3-0 dai rossoneri, domani effettuerà la risonanza magnetica: quello al ginocchio non sembra un problema grave ma - riporta 'Sky' - quasi certamente non sarà a disposizione per le prossime due gare di campionato contro Cagliari e Torino. Pioli conta di recuperarlo per l'ultimo match della stagione, quello di Bergamo contro l'Atalanta.