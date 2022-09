Milan, Maignan prosegue le sue terapie: spunta la data per il ritorno in campo

Mike Maignan, che si è infortunato al polpaccio in nazionale, ha proseguito ieri le sue terapie a Milanello.

Mike Maignan, che si è infortunato al polpaccio in nazionale, ha proseguito ieri le sue terapie a Milanello, con la speranza di tornare in campo il prima possibile: come riporta il sito di Tuttosport, l'obiettivo è di riaverlo a disposizione per il match casalingo del 22 ottobre contro il Monza.