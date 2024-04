Napoli, Bologna e non solo: un altro club di Serie A sulle tracce di Italiano

L'edizione odierna di Tuttosport parla del futuro di Vincenzo Italiano, allenatore in uscita dalla Fiorentina a fine stagione

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il futuro di Vincenzo Italiano, salvo colpi di scena ad oggi non attesi, sarà lontano dalla Fiorentina dopo un triennio. Da tempo per il domani del tecnico si parla del Napoli come ipotesi calda soprattutto nel caso in cui Aurelio De Laurentiis non riuscisse ad arrivare a Antonio Conte. Ma sulle tracce dell'attuale allenatore viola c'è anche il Bologna nel caso in cui a fine campionato dovesse salutare Thiago Motta.

Il lavoro di Italiano, però, è apprezzato anche da altre società in Serie A. Secondo Tuttosport, infatti, sull'allenatore ci sarebbe anche il Torino, con Urbano Cairo e Davide Vagnati che valutano positivamente il suo operato. Il tutto, ovviamente, nel caso in cui dovesse salutare Ivan Juric, tecnico che da diversi mesi ha legato la sua permanenza in granata alla qualificazione ad una delle prossime coppe europee.