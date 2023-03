Ora tutti vogliono Retegui, Cds: "Ci pensano anche due big italiane"

Il nuovo bomber azzurro fa gola ai club italiani. Il Tigre lo riscatterà dal Boca (che manterrà il 50% sulla rivendita) per 2 milioni di euro

"Retegui, in corsa c'è anche la Lazio. Ma in pole c'è l'Inter" scrive il Corriere dello Sport. Il nuovo bomber azzurro fa gola ai club italiani. Il Tigre lo riscatterà dal Boca (che manterrà il 50% sulla rivendita) per 2 milioni di euro e in estate lo cederà al miglior offerente.

Si parla di una valutazione, ora, vicina ai 15 milioni di euro ma il prezzo potrebbe aumentare ancora. In corsa per l'attaccante c'è anche la Lazio che deve però prendere una scelta: "Ciro Immobile deve avere un figurante o un alter ego come vice?". Al momento in pole per l'acquisto del nuovo attaccante della Nazionale ci sarebbe l'Inter, che lo ha seguito con Baccin nelle ultime due gare dell'Italia e può giocare la carta Colidio.