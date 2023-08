Ricordate Basic accostato al Napoli? Flop alla Lazio con Sarri, è già in partenza

Possibili movimenti in mezzo al campo per la Lazio. Il tecnico Maurizio Sarri si aspetta diverse novità specialmente dopo la partenza di Milinkovic-Savic e il possibile arrivo del nuovo regista. I biancocelesti inoltre dovrebbero perdere anche Toma Basic. Il calciatore croato nell’ultima stagione è stato impiegato dall’allenatore in 32 occasioni fra campionato, Coppa Italia e coppe europee realizzando soltanto un gol. Molto probabilmente troverà una sistemazione nel corso del mercato.