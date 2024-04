Ricordate Doekhi? Seguito dal Napoli per il dopo Kim, ora è nel mirino di un’altra italiana

In Germania il quotidiano tedesco 'Kicker' accosta quest'oggi il difensore Danilho Doekhi alla Roma.

In Germania il quotidiano tedesco 'Kicker' accosta quest'oggi il difensore Danilho Doekhi alla Roma. Classe '98, seguito la scorsa estate dal Napoli per il dopo Kim, il calciatore olandese di origini surinamesi è di proprietà dell'Union Berlino, club con cui ha un altro anno di contratto.

La società tedesca vorrebbe rinnovargli l'accordo ma - si legge - al momento non c'è una intesa e senza un nuovo contratto possibile un suo addio in estate. Doekhi, secondo quanto raccolto da 'TMW', è stato effettivamente seguito dalla Roma negli ultimi mesi. E in particolare Tiago Pinto lo stava valutando per il calciomercato di gennaio. Adesso però che il dirigente portoghese ha lasciato Trigoria, il suo nome per i giallorossi non è più di attualità.