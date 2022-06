Rog destinato all'addio al Cagliari dopo la retrocessione: il futuro può essere in ancora Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Samp, nuova idea in mezzo: piace Rog", titola stamane Il Secolo XIX sul mercato dei blucerchiati. Tra i possibili partenti, il calciatore per cui ci sono interessi più concreti resta Morten Thorsby e così il primo obiettivo resta una mezzala di qualità. Da Cagliari, spunta la voce su un altro possibile candidato: Marko Rog, già seguito in passato dal club blucerchiato.

Ventisei anni, ex Napoli, nazionale croato: in Sardegna Rog è stato frenato dalla doppia rottura del crociato ma nel finale di campionato ha collezionato 8 presenze. Un'altra opzione è Alberto Grassi, del Parma, reduce dal prestito allo stesso Cagliari.