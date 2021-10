Roma, allenamento di mattina dopo il rientro nella notte: niente riposo dopo la disfatta europea

La disfatta contro il Bodo/Glimt ha spinto Mourinho ad annullare il riposo per la Roma che dopo il rientro nella notte, con sbarco a Fiumicino intorno alle 2.30 e rientro a Trigoria dove poi si sono fermati tutti a dormire, stamani si è subito allenata con inizio in palestra fissato per le 11.30. Già cominciata dunque la preparazione al big match contro il Napoli, con il pesante fardello della figuraccia norvegese e l'esigenza di ripartire subito lasciandosi alle spalle le scorie europee. A riportarlo è il Corriere dello Sport.