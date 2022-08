Roma da Scudetto? Non per Mourinho: "Solo Samp e Lecce hanno speso meno di noi..."

Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha parlato in conferenza stampa.

Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha parlato in conferenza stampa. “In Europa per fare meglio bisogna vincere l’Europa League. Ma ci sono squadre che hanno un potenziale economico non paragonabile, non dico la distanza fra la Terra e Marte, però c’è gente che spende 100-150 milioni di euro a stagione. Noi andiamo a giocare e fare il meglio possibile. In campionato abbiamo finito al sesto posto, la nostra rosa è migliorata, abbiamo perso Mkhitaryan e Veretout, ma preso calciatori con cui abbiamo migliorato, ma anche gli altri. Per questo, durante questo periodo dove non ho avuto necessità di parlare con i giornalisti, mi stupisce quando si parla di noi in un modo, ma non degli altri. La Roma può essere candidata allo Scudetto se ha vinto 18 titoli. Solo Sampdoria e Lecce hanno speso meno di noi. Milan e Inter hanno finito con 25 e 23 punti davanti a noi e hanno migliorato. C'è tanto rumore intorno a noi per una partita interessante contro Tottenham e Shakhtar. Si parla di noi, mentre c'è silenzio intorno ad altre squadre. La Lazio ha speso 39 milioni, sono candidati allo Scudetto?".