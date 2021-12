Roma, si fa male El Shaarawy: anche il Faraone rischia di saltare l'Inter

Al 52’ arriva un altro infortunio in Bologna-Roma. Questa volta però è a discapito dei giallorossi con El Shaarawy che cade malamente andando ad infortunarsi al polpaccio. Al suo posto Mourinho manda in campo Eldor Shomurodov. Da capire se la disponibilità dell’ex Milan per il big match del prossimo weekend contro l’Inter.