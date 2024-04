Roma-Udinese, le formazioni ufficiali: Lukaku c'è, riposano Dybala e Pellegrini

Sono ufficiali le formazioni della sfida della 18 al Bluenergy Stadium tra i padroni di casa dell'Udinese e la Roma.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni della sfida della 18 al Bluenergy Stadium tra i padroni di casa dell'Udinese e la Roma. Come da previsione nei giallorossi riposa Dybala che fa posto a Baldanzi, mentre è regolarmente presente in attacco Lukaku. Turno di riposo anche per Pellegrini a centrocampo in vista del ritorno di Europa League contro il Milan, in casa Udinese torna Lucca a guidare il reparto offensivo di Cioffi.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

A disposizione: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Ferreira, Tikvic, Kabasele, Giannetti, Zemura.

Allenatore: Cioffi.

ROMA (3-5-2): Svilar; Huijsen, Llorente, N'Dicka; Zalewski, Cristante, Paredes, Aouar, Angelino; Lukaku, Baldanzi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Smalling, Pellegrini, Abraham, Celik, Sanches, Dybala, Mancini, Spinazzola, Kristensen, Bove, Costa, El Shaarawy.

Allenatore: De Rossi.