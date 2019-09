Samp, Di Francesco: "Nell'ultima gara ci sono stati momenti positivi, ripartiamo da quelli"

Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, torna in campo domani contro il Torino dopo il k.o. di Napoli della scorsa settimana. Il tecnico è intervenuto ijn conferenza stampa, riferendosi anche al match contro gli azzurri: "Credo che nelle due ultime gare che abbiamo affrontato di positivo ci sono stati dei momenti. La squadra è mancata di continuità e noi abbiamo cercato di lavorare sulla testa. A Sassuolo abbiamo fatto bene, non dobbiamo perdere la continuità. Ripartiamo da quei buoni minuti che non sono stati tanti ma dobbiamo farli aumentare".