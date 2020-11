Sampdoria e Torino dal risultato pirotecnico, finisce 2-2 all'Olimpico

Il Torino viaggia sull'ottovolante delle emozioni e dopo essere andato per l'ennesima volta all'inferno, trova la forza per di uscirne per scalare il purgatorio pur trovandosi ancora al terz'ultimo posto a parimerito con il Parma che affronterà tra poco il Genoa in trasferta. La Sampdoria interrompe la striscia negativa ma recrimina contro se stessa per non essere riuscita a sfruttare l'entusiasmo dopo aver ribaltato l'iniziale svantaggio. Granata che sono andati avanti con Belotti al 25', salvo farsi recuperare da Candreva al 54' e poi superare da Quagliarella al 63', poi ritrovare il pareggio al 77' con Meite.