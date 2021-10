Sarri non cambia, da Roma sottolineano: "Si è affidato ai soliti 12 dopo 9 partite"

Il Messaggero nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Lazio e si concentra sulla gestione del gruppo da parte di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste finora si è affidato solo a 12 giocatori nelle prime 9 gare della stagione, lasciando poco spazio alle riserve: Cataldi e Akpa Akpro sono gli unici a superare i 200' in campo fatta eccezione per i titolari. Alla ripresa contro l'Inter sarà squalificato Acerbi e toccherà a Patric prendere il suo posto visto che Radu ed Escalante non sono mai stati considerati. Intanto migliorano le condizioni di Immobile.