Sassuolo-Udinese, formazioni ufficiali: rientrano Caputo e Berardi, out Deulofeu

Sassuolo e Udinese in campo tra poco. Roberto De Zerbi ritorna al 4-2-3-1, ma soprattutto ritrova Caputo e Berardi: i due, assenti col Napoli, partono questa volta da titolari. Confermata la coppia Lopez-Locatelli in mediana, Marlon preferito a Muldur come terzino destro.

Luca Gotti recupera Nuytinck al centro della difesa e torna al 3–5-2 con Becao e Samir ai suoi fianchi. Scelto Okaka in attacco, sacrificato a sorpresa Deulofeu che va in panchina.

Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Udinese.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Marlon, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka. Allenatore: Gotti.