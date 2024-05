Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 15

Sono ufficiali le formazioni dei match delle 15, valevoli per la 35ª giornata di Serie A.

HELLAS VERONA-FIORENTINA - Baroni non rinuncia a Noslin davanti, mettendo Bonazzoli riferimento centrale con Duda a centrocampo e Folorunsho sulla trequarti. In difesa sulla destra Centonze e a sinistra Vinagre, Lazovic qualche metro più avanti. Italiano come da attese tiene a riposo i pezzi da novanta per il Bruges mercoledì prossimo: in porta c’è Christensen, in difesa riposano Dodo, Quarta e Biraghi mentre a centrocampo trovano posto Lopez e Duncan. Sulla trequarti fuori Gonzalez, Beltran e Kouame, con Castrovilli adattato a esterno e Nzola punta.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Magnani, Vinagre; Serdar, Duda; Noslin, Folorunsho, Lazovic; Bonazzoli.

A disposizione: Perilli, Dawidowicz, Corradi, Belahyane, Dani Silva, Suslov, Charlys, Tavsan, Henry, Mitrovic, Swiderski, Tchatchoua.

Allenatore: Baroni.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Ikone, Barak, Castrovilli; Nzola.

A disposizione: Terracciano, Dodo, Biraghi, Martinez Quarta, Kayode, Fortini, Bonaventura, Arthur, Infantino, Comuzzo, Mandragora, Beltran, Belotti, Caprini, Kouame.

Allenatore: Italiano.

EMPOLI-FROSINONE - Davide Nicola ripropone Ismajli in difesa con Bereszynski braccetto e Luperto alla guida. Davanti c'è Niang, Fazzini com Cambiaghi a supporto. Eusebio Di Francesco schiera Lirola in posizione di braccetto destro, Okoli preferito a Bonifazi per completare la difesa. Kvernadze, non al meglio, va in tribuna.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Luperto, Ismajli; Gyasi, Grassi, Marin, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Niang.

Allenatore: Nicola.

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira.

Allenatore: Di Francesco.