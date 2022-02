Stadio Milan-Inter, stop al nuovo progetto San Siro: si valutano già alternative

Lo stallo con il Comune di Milano sembra aver indotto i due club a cominciare a guardarsi intorno.

Inter e Milan, hanno esigenza di accelerare sul fronte nuovo stadio. Lo stallo con il Comune di Milano sembra aver indotto i due club a cominciare a guardarsi intorno. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, sono già state individuate tre aree, fuori dal Comune, e tutte raggiungibili dalla metropolitana (o che lo saranno): si tratta di Sesto San Giovanni, San Donato e Segrate. Sebbene San Siro resti in assoluto il piano A, se non altro perché le due società hanno già speso alcune decine di milioni per la progettazione, l'ipotesi che la "Cattedrale" possa sorgere fuori Milano, oggi, non è più priva di fondamento.