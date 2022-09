“Ti vedono! Non mi frega un c…”, e Bastoni prende a calci la panchina per il cambio al 30’

Musi lunghi per i due calciatori sostituiti, non la prende bene soprattutto il difensore.

Decisione a sorpresa di Simone Inzaghi nel primo tempo di Udinese-Inter. Il tecnico nerazzurro cambia ben due giocatori dopo appena mezz'ora di gioco: fuori Mkhitaryan e Bastoni, entrambi ammoniti, per fare spazio a Dimarco e Gagliardini. Musi lunghi per i due calciatori sostituiti, non la prende bene soprattutto il difensore che una volta sedutosi in panchina ha una reazione nervosa scalciando i sediolini. Seduto vicino a lui Gosens cerca di tranquillizzarlo: “Ti vedono tutti!", ma Bastoni non vuole sapere ragioni: "Non mi frega un c…”.