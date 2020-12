Torino, due titolari in diffida: rischiano di saltare la sfida di Napoli

Il Torino ultimo ed in piena crisi quest'oggi alle 12.30 sfida in casa il Bologna. In vista della prossima sfida al Maradona contro il Napoli sono due i giocatori in diffida e quindi a rischio squalifica: si tratta di Rincon e Lyanco. Nel Napoli invece non ci sono giocatori in diffida e nel prossimo turno rientrerà Insigne dopo l'unico turno di squalifica.