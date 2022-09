Torino, Miranchuk spinge per Napoli. Anche Ricci a forte rischio di forfait

Anche Samuele Ricci è a forte rischio di forfait (lavora da solo), mentre è sicuro quello di Vojvoda.

Anche se gli esami strumentali cui è stato sottoposto Pietro Pellegri hanno scongiurato il temuto stiramento, l’attaccante del Torino per evitare di affaticare il muscolo dovrà osservare due giorni di riposo e terapie alla vigilia della trasferta di Napoli - sottolinea La Gazzetta dello Sport - significa andare al Maradona solo come vip in tribuna d’onore.

Chi c'è e chi non c'è.

Siccome il report dei medici non indica una prognosi Ivan Juric aspetta di vedere come evolverà la situazione, confortato dai progressi di Miranchuk che spinge per esserci, sia pure in panchina. Anche Samuele Ricci è a forte rischio di forfait (lavora da solo), mentre è sicuro quello di Vojvoda.