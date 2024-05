Tra Empoli e Frosinone vince la paura: finisce a reti bianche al Castellani

Vince l'equilibrio al Castellani tra Empoli e Frosinone che pareggiano 0-0 nel match valevole per la 35ª giornata di Serie A.

Vince l'equilibrio al Castellani tra Empoli e Frosinone che pareggiano 0-0 nel match valevole per la 35ª giornata di Serie A. Un pareggio che, finisse così, non sarebbe salvifico per nessuno ma manterrebbe altri equilibri: quelli della accesissima corsa alla salvezza. Un gol, per la verità, l'Empoli l'aveva anche segnato, al ventesimo con Emmanuel Gyasi: la seconda rete in questo campionato dell'esterno italo-ghanese è stata però non convalidata per la posizione di fuorigioco dell'ex Spezia al termine di una convulsa azione dei toscani, nata su palla inattiva.

Lo spartito non cambia nella ripresa: i più vicini a sbloccare una partita che il risultato non lo cambierà sono sempre gli ospiti. Nel finale, però, l'Empoli colpisce anche il palo alla destra di Cerofolini: tutto fermo, però, per posizione di offside del centravanti di Altamura. Si resta così, quanto al risultato e pure alla classifica: sesto risultato utile consecutivo per gli ospiti, che ai punti avrebbero forse meritato qualcosa in più. Terzo risultato utile di fila in casa per i toscani.