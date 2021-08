UFFICIALE - CR7-United, impatto negativo in bilancio: minusvalenza di 14mln per la Juventus

La Juventus avrebbe voluto circa 28-29 milioni di euro per la cessione di Cristiano Ronaldo per non fare minusvalenza, ma non è stata accontentata. La stessa società bianconera comunica le cifre corrette del trasferimento del portoghese allo United: "15,0 milioni, pagabile in cinque esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 8,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a € 14,0 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore".