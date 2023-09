UFFICIALE - Fiorentina, tegola per Italiano: infortunio per il nuovo difensore Mina

Brutte notizie per la Fiorentina, che perde Yerry Mina in seguito all'infortunio rimediato in Nazionale dal centrale colombiano

Brutte notizie per la Fiorentina, che perde Yerry Mina in seguito all'infortunio rimediato in Nazionale dal centrale colombiano: "ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi il calciatore Yerry Mina, rientrato nella tarda mattinata, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la partita Cile-Colombia. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione tra il primo ed il secondo grado della giunzione mio-tendinea del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nel corso delle prossime settimane".