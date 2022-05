UFFICIALE - Il Monza di Berlusconi promosso in Serie A per la prima volta! Battuto il Pisa ai supplementari

Il Monza di Silvio Berlusconi la terza squadra promossa dalla B e sale per la prima volta della sua storia in Serie A.

Il Monza di Silvio Berlusconi è la terza squadra promossa in Serie A, per la prima volta della sua storia. La squadra brianzola ha la meglio sul Pisa, battuto 4-3 ai supplementari nel ritorno della finale dei playoff di Serie B (andata 2-1 per il Monza). All'Arena Garibaldi-Anconetani il Pisa parte subito forte, portandosi sul 2-0 dopo pochi minuti grazie alle reti di Torregrossa e Hermannsson. Al 20’ Pepin Machin accorcia le distanze per il Monza, con Gytkjær che nel finale segna il 2-2. Sembra finita, ma in pieno recupero Mastinu timbra il 3-2 che spedisce il match ai tempi supplementari. Al primo tempo supplementare, il Monza chiude subito i giochi trovando prima il 3-3 con Marrone e poi la definitiva vittoria per 4-3 con il gol firmato ancora da Gytkjær.