UFFICIALE - Lecce- Cagliari si giocherà domani alle 15

Lecce e Cagliari dovevano essere le squadre protagoniste del posticipo del tredicesimo turno di Serie A ma il maltempo ha annullato la gara. Le due squadre torneranno in campo domani (previsto un leggero miglioramento del meteo sul capoluogo salentino) alle 15 dopo il rinvio deciso dall'arbitro Mariani per la troppa pioggia caduta a Via del Mare.