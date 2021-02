Un punto in otto gare, Di Francesco vicino all'esonero: tre nomi per il Cagliari

Sono i minuti decisivi per la panchina del Cagliari. Bocche cucite per la formazione sarda, non parleranno Tommaso Giulini, Eusebio Di Francesco o i tesserati rossoblù. La posizione di Di Francesco sembra segnata: summit in queste ore negli spogliatoi tra Presidente, allenatore e giocatori, Vincenzo Montella e Leonardo Semplici, con Massimo Rastelli traghettatore sullo sfondo, sono i nomi caldi. Lo scrive Tuttomercatoweb.