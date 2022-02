Verona-Venezia, le formazioni ufficiali: difesa inedita per Tudor. Henry dal 1'

Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Venezia, sfida salvezza molto importante per il cammino dei lagunari.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Venezia, sfida salvezza molto importante per il cammino dei lagunari. Nell'Hellas difesa inedita per Tudor, che deve sopperire alle squalifiche di Gunter e Casale: dentro al loro posto Sutalo, Retsos e il giovane Coppola. Dalla cintola in sù poche novità invece, con Faraoni, Tameze, Ilic e Lazovic che dovranno supportare il trio formato da Barak, Caprari e Simone. Negli ospiti confermato il rientro da titolare di Okereke, che affiancherà Aramu ed Henry. A centrocampo invece trovano spazio Cuisance, Ampadu, Busio e Crnigoj, mentre Haps viene dirottato nel terzetto difensivo, completato da Ceccaroni e Caldara, mentre in porta va Sergio Romero.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Retsos, Coppola, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

A disposizione: Chiesa, Berardi, Lasagna, Ceccherini, Bessa, Depaoli, Frabotta, Hongla Allenatore: Igor Tudor.

VENEZIA (3-4-2-1): Romero; Haps, Ceccaroni, Caldara; Cuisance, Ampadu, Busio, Crnigoj; Okereke, Aramu; Henry

A disposizione: Maenpaa, Vacca, Tessmann, Nsame, Modolo, Fiordilino, Johnsen, Ullmann, Almeida, Svoboda, Mateju, Peretz Allenatore: Paolo Zanetti.