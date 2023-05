ADL e Spalletti premiati insieme, Ferrara: "Non ce li aspettavamo a braccetto..."

Ciro Ferrara, ex azzurro e opinionista per Dazn, ha parlato della possibile separazione fra Spalletti e De Laurentiis.

Ciro Ferrara, ex azzurro e opinionista per Dazn, ha parlato della possibile separazione fra Spalletti e De Laurentiis, oggi premiati poco prima di Napoli-Inter: "Abbiamo letto quello che è successo in settimana, non sappiamo dove sia la verità. Sono entrati sul campo, uno camminava davanti e uno dietro: non so se voglia dire qualcosa, ma sicuramente Spalletti è concentrato sulla partita. Diciamo che non ce li aspettavamo a braccetto".