Blasi: "Il Napoli può vincere l'EL, sarebbe un'emozione unica nell'anno della scomparsa di Diego"

Nel corso 'Il Sogno nel Cuore', l'allenatore Manuele Blasi, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: "Quando non si ha una rosa ampia, la partita del giovedì può essere più sofferta dai giocatori. Quella attuale è un’ottima squadra, ma ancora non pronta per poter fare un vero e proprio turnover. Sono tutti ottimi giocatori, ma alcuni non sono allo stesso livello degli altri.

Modulo? Quando si trova un assetto tattico che da risultati, di solito si tende a mantenere quello, ma a causa di infortuni, ad esempio, il mister può essere costretto a cambiare modulo.

Napoli in Europa? Deve crederci, la squadra può vincere la coppa UEFA, e sarebbe un’emozione unica nell’anno della scomparsa di Maradona. Quando sono arrivato al Napoli, ricordando la sua esperienza nella squadra eravamo quasi tutti giocatori sconosciuti, ma da un po’ di anni nella squadra ci sono calciatori affermati.

Osimhen? È un ottimo giocatore, in più il Napoli da parecchi anni non sbaglia gli acquisti. Non è il classico bomber, è più un tuttofare, aiutando anche molto la squadra. Lo trovo un giocatore più completo rispetto ad un bomber che attende la palla in area di rigore per fare gol.

Com'è allenare a Cipro? “È la mia seconda esperienza da allenatore a livello professionistico. L’estero ti da quel qualcosa in più e, soprattutto, non c’è tutta quella pressione che si subisce in Italia”.