Carratelli: “Potrebbe essere una grande scommessa prendere Italiano e lavorare con i 20enni"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Mimmo Carratelli, giornalista: "Mi piacerebbe tanto sapere che progetto ha De Laurentiis per questo Napoli. Manna non ha neanche 40 anni. Per una squadra del genere, qual è l’allenatore ideale? Non conosco bene Italiano, ma l’esigenza è tornare in Champions per rimettere i conti in ordine. Per Napoli potrebbe essere una grande scommessa lavorare con tutti 20enni e Italiano in panchina. Una scommessa di altissimo livello, spero sia un salto nell’azzurro.

Sono un po’ amareggiato. Diego? Con lui una storia d’affetto. Mi interessava l’affetto, era un ragazzo solo, ho pianto molto per lui quanto ha dichiarato di essere dipendente dalla droga. Era circondato da un sacco di pseudo amici, alla fine è morto solo".