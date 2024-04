Di Livio: "Sono convinto che sarà lui il prossimo allenatore del Napoli"

In vista di Juventus-Fiorentina, il grande doppio ex Angelo Di Livio analizza per Libero il momento delle due squadre

In vista di Juventus-Fiorentina, il grande doppio ex Angelo Di Livio analizza per Libero il momento delle due squadre: "Il 2-0 alla Lazio nella semifinale di Coppa Italia può segnare la svolta della stagione per la Juventus? Dopo un periodo molto brutto e difficile da capire in cui avevamo visto una squadra svuotata e senza voglia, si è rivista finalmente una bella Juve: ambiziosa e soprattutto vincente. Se poi alla fine Allegri dovesse vincere la Coppa Italia ed entrare tra le prime 4…”.

Potrebbe a quel punto restare? “Mi tengo delle percentuali sulla sua permanenza, dovesse appunto centrare questi risultati, anche se personalmente mi intriga molto Thiago Motta. Lo vedrei bene per costruire un nuovo progetto coi giovani. Mi piacerebbe vedere la Juve giocare col 4-3-3…”. Sarà un caso ma quando girano Chiesa e Vlahovic è tutta un’altra Juve… “Verissimo. I bianconeri devono ripartire da questa coppia. In estate spero vengano considerati incedibili. Devono essere i punti fermi della squadra della prossima stagione. Su di loro io sono di parte e lo dico da tempo che sono dei campioni. Gli infortuni hanno frenato Dusan e Federico, ma il loro talento non si discute”.

Cosa manca alla Juventus per puntare a vincere il campionato l’anno prossimo? “Servono almeno 3 colpi di mercato per diventare da Scudetto”.

Chi prenderebbe se fosse al posto di Giuntoli? “Punterei su Ferguson, Koopmeiners e Felipe Anderson per fare il salto di qualità. Soprattutto a centrocampo servono un paio di innesti”.

La Fiorentina perderà Italiano a fine stagione. Su chi punterebbe come successore? “Credo che Vincenzo andrà al Napoli. Mi piacerebbe molto Juric. Alla Viola manca un po’ di veleno e carattere: Ivan potrebbe essere la figura giusta per infondere queste caratteristiche”.