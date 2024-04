Frosinone, Mazzitelli a Sky: "A Napoli è dura, ma per noi è importantissima!"

Luca Mazzitelli, centrocampista del Frosinone, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match

Luca Mazzitelli, centrocampista del Frosinone, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Napoli, gara valida per la 32esima giornata di Serie A: "E' una partita importantissima per noi, sappiamo contro chi giochiamo e ciò che dobbiamo fare. Ci sarà bisogno di una grandissima partita da parte di tutti. Sicuramente ogni partita ha una sua storia, ci manca tanto una vittoria in trasferta. Sappiamo che qui è complicato ma ogni partita inizia dallo 0-0 e quindi ce la giochiamo".