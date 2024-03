Il doppio ex Fontana: "Il Napoli meritava di più col Barça, per l'Inter sarà dura domenica"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Alberto Fontana, ex portiere Napoli e Inter

La mia squadra del cuore? Sono tifoso del Cesena. A casa mia si simpatizzava Inter, quando ero bambino. Facchetti era la persona stimata in casa mia. Comunque, l’anno scorso il Napoli ha fatto qualcosa di incredibile, non oso immaginare l’entusiasmo che c’era in città. Quest’anno l’Inter sta facendo il Napoli dell’anno scorso, lo scudetto l’ha vinto, inutile girarci intorno.

A Napoli si è rotto qualcosa e c’è bisogno di mettere a posto una grande rosa che è quella del Napoli. L’anno scorso, l’allenatore era in simbiosi coi giocatori, è stato bravissimo. Ho trovato che l’impatto quest’anno non sia andato benissimo e si è capito da agosto che non sarebbe stato lo stesso Napoli.

Inter-Napoli? L’Inter ha vinto lo scudetto, ma domenica non ha vinti perché gioca contro il Napoli. Non è il Napoli dell’anno scorso, ma ha una rosa da squadre veramente importante, tant’è che l’altra sera meritava almeno i supplementari. Credo che entrambe giocheranno per vincere e sarà uno spettacolo. Bologna senza Zirkzee paga dazio? Può darsi, ma l’entusiasmo e l’ambiente sono molto in discesa, si vede che le cose riescono e giocano spensierati. Difficilmente il Bologna riuscirà a trattenerlo, perché è da grande squadra, quindi forse la temperatura a Bologna si misura in queste partite.".