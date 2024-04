Italiano-Napoli, Trombetti vota no: "Prende imbarcate, come Zeman!". Del Genio non è d'accordo

Il Prof. Guido Trombetti, editorialista de Il Mattino, avallerebbe l'eventuale scelta Antonio Conte ma non quella Vincenzo Italiano per il dopo Calzona

Il Prof. Guido Trombetti, editorialista de Il Mattino, avallerebbe l'eventuale scelta Antonio Conte ma non quella Vincenzo Italiano per il dopo Calzona. L'ha ribadito nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Italiano è un allenatore in stile Zeman, uno di quello che prende delle imbarcate memorabili, uno di quelli che prende 50 gol".

Con Trombetti ha dibattuto il giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli Paolo Del Genio: "A me non sembra che i numeri difensivi di Italiano siano così negativi. Poi uguale a Zeman non esistono più perché Zeman è stato di gran lunga il miglior allenatore dal punto di vista offensivo, ma dal punto di vista difensivo non è riuscito, soprattutto quando sono cambiate le regole sul fuorigioco, lì si è un po' bloccato il percorso di Zeman, negli ultimi anni non aveva fatto quell'aggiornamento necessario per non far salire sempre la difesa, perché ora si sale palla coperta e si scappa con palla scoperta".