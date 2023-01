Lo Monaco: "Milik? Non credo abbia il dente avvelenato con il Napoli"

Il direttore Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Il direttore Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Milik? Non credo abbia il dente avvelenato con il Napoli. Tutto questo astio, se c'è, da parte di Milik lo giustifico poco. Secondo me si tratta di una faccenda ingigantita per creare un po' di polemica prepartita. Il Napoli ha la forza per contenere, e anche bene, sia Milik che i suoi compagni di reparto. L'unico augurio che mi sento di fare al Napoli è che giochi da Napoli senza nessuna pressione; che affronti la partita di stasera come fosse l'ultima, mettendo in campo tutto quello che ha".