Nani controcorrente: “La zona Champions non è ancora preclusa, il Napoli deve crederci”

Gianluca Nani, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', in onda su Radio Marte

TuttoNapoli.net

Gianluca Nani, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', in onda su Radio Marte: "L’anno scorso il Napoli ha vinto in maniera straordinaria e ripetersi era molto difficile, detto questo la stagione non è ancora finita, se si termina vincendole tutte ti qualifichi in Europa, bisogna aspettare ancora per dare una sentenza definitiva. De Laurentiis ha già dimostrato in passato di programmare le stagioni in un modo vincente, gli darei credito, ha riportato lo scudetto a Napoli, un grande gioco, vivo in Inghilterra e non mi permetto di giudicare. Manna? Conosco e stimo molto l'attuale dirigenza del Napoli, non conosco invece Manna ma ha fatto benissimo alla Juventus, sono decisioni che dovrà prendere il presidente, la gestione della società ha tante sfaccettature che non si conoscono.

La zona Champions per Bologna, Roma e Atalanta? C'è ancora spazio, finché la matematica te lo consente, grande merito al Bologna, più continuo sicuramente delle altre, ma non considero ancora chiusa nessuna porta, aspetterei un attimo ancora. Oggi ci sono i favoriti ma il Napoli può e deve ancora crederci, è una questione di mentalità vincente”.