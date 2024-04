Roma, la proposta di De Rossi: "Arbitraggi? Usino i tecnici per un calcio migliore"

Fonte: ANSA

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "La società parla con me di arbitri e lo abbiamo fatto anche due giorni fa. Uno si mette di traverso se l'episodio di Lecce si ripete ogni settimana. Per ora non c'è niente di clamoroso e non sono preoccupato dalle decisioni arbitrali. Sono preoccupato per la gestione del regolamento. A noi allenatori dovrebbero usarci come cavie per un calcio migliore e più giocabile. Non c'è nessuno più di giocatori ed ex giocatori che possono capire l'entità e la tatticità di un fallo. La zona di grigio è quella che crea più polemica".

Così Daniele De Rossi tornando sul rigore non concesso ai giallorossi a Lecce. "Io gli arbitri non li posso allenare o migliorare. Quando capita quello che è successo a Lecce che è chiaramente un danno, a volte si deve dire in sala stampa altre no. Poi se si fa un discorso sano, penso di poter parlare con gli arbitri in campo. Io non protesto come altri, cerco di farlo in base all'evidenza, però li mi fermo". Infine una battuta sul suo futuro e se durante la sosta aveva sentito i Friedkin: "Si sono fatti sentire, abbiamo parlato spesso del futuro della Roma, di quello a breve termine. La pausa della nazionale ci è servita a far quadrare il futuro più importante per noi che quello che va da qui ai due mesi successivi". (ANSA).