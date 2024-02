Trombetti: "Non è più il Mazzarri che conoscevamo, è venuto per evitare la retrocessione?"

"Che significa mettere Ngonge all’88'? Qual è il senso? Lindstrom è un fior di giocatore".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto il prof. Guido Trombetti, editorialista Il Mattino: "Se è vero quello che raccontano, ovvero che Lindstrom era stato bloccato da Giuntoli e l’hanno preso per giocare al posto di Zielinski, che lo faccia. Zielinski è sempre stato estraneo al gioco, se questa è la situazione, perché Mazzarri non fa giocare Lindstrom? Ha bocciato tutta la campagna acquisti estiva e di gennaio. Sono affezionato a Mazzarri, ma dobbiamo distinguere i fatti dall’interpretazione degli stessi. I fatti dicono che Mazzarri rispetto a Garcia è andato molto peggio. Mette in campo sempre gli stessi uomini, non prova i nuovi acquisti.

Che significa mettere Ngonge all’88'? Qual è il senso? Lindstrom è un fior di giocatore. Capisco che è leggerino, che la fase di copertura non la sa fare, ma perché Zielinski sì? Mi piacerebbe chiederlo a Mazzarri. Non può dire che non sapeva che il Napoli ambiva al quarto posto, altrimenti mi viene in mente un’altra domanda: è venuto per evitare la retrocessione? Non è più il Mazzarri che conoscevamo.

Gollini? Partita pessima. Il portiere non si può permettere giornate storte. Adesso bisogna sperare nel miracolo Osimhen, sperando stia bene".