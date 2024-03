VIDEO - Del Genio: "Via tutti, o si va incontro ad anni da 8°-10° posto!"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, all'emittente radiofonica ha commentato così

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, all'emittente radiofonica ha commentato così la debacle del Napoli: "Faccio una fatica bestiale a parlare di aritmetica. Le partite del Napoli le vediamo con grande attenzione ed è una squadra che non è in grado di vincere tante partite. Ora bisogna prendere atto di una situazione che si è venuta a creare per i disastri di De Laurentiis, a cui vanno fatto i complimenti per quanto fatto in questi anni. Ma i disastri di quest'anno ora lo portano a un bivio.

Il conto per il presidente è economico. De Laurentiis deve scegliere: vuole perdere soldi mancando 3-4 qualificazioni di fila? Io dico che con questa squadra il Napoli è destinato a ottavi, noni e decimi posti. Questi calciatori non ne hanno più, vanno ringraziati e salutati per quanto ci hanno regalato, nella stragrande maggioranza dei componenti storici. Purtroppo molti di loro hanno contratti lunghi, ci sono poi gli anni che passano, ora non hanno stimoli elevati. Bisogna avere il coraggio di cambiare tutto e significherebbe perdere tanti soldi per le situazioni contrattuali, ma per guadagnarne rilanciandosi subito. Con questo gruppo di calciatori si va incontro a 3-4 anni di disastri.

Deve esserci una rivoluzione. E anche per Calzona si esauriscono le speranze. Non sarà colpa sua, perché è arrivato da poco, ma ci si aspettava di più. Questa squadra ha bisogno di coraggio e nelle sue mosse il coraggio non si è visto. Rivoluzione totale, via lui, via i calciatori titolari, via il ds e rifondare tutto".